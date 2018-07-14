Умер известный голливудский актер, звезда "Стартрека"

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На момент смерти американскому актеру было 86 лет

14 июля стало известно о смерти американского актера Роджера Перри. На момент смерти деятелю культуры было 86 лет. Он ушел из жизни в собственном доме в Калифорнии. Об этом сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на подтверждение дочери актера Дану Перри Маршалл.

Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание актера.

Кадры из фильма "Звездный путь"

Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. За свою жизнь он снялся более чем в 57 фильмах и сериалах. Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь". За свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах. В частности, он снимался в картинах "Грязная любовь", "Семейка монстров" и сериале "Фэлкон Крест".

О том, где будет проходить церемония прощания с Перри, пока не сообщается.

Напомним, что недавно в Великобритании умер бывший генеральный секретарь НАТО и экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) страны Питер Каррингтон.

Следует напомнить также, что недавно в США скончался легендарный американский актер секс-символ 50-х годов Таб Хантер. Звезде было 86 лет.

Видео: (video.rbc.ua)