Помер відомий голлівудський актор, зірка "Стартрека"

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На момент смерті американському акторові було 86 років

14 липня стало відомо про смерть американського актора Роджера Перрі. На момент смерті діячеві культури було 86 років. Він пішов з життя у власному будинку в Каліфорнії. Про це повідомляє Hollywood Reporter, посилаючись на підтвердження дочки актора Дану Перрі Маршалл.

Повідомляється, що причиною смерті стало онкологічне захворювання актора.

Кадри з фільму "Зоряний шлях"

Роджер Перрі народився 7 травня 1933 року в штаті Айова. За своє життя він знявся більш ніж у 57 фільмах і серіалах. Він найбільш відомий по ролі капітана Джона Крістофера в телесеріалі "Зоряний Шлях". За свою кар'єру Перрі знявся в 57 фільмах і різних серіалах. Зокрема, він знімався в картинах "Брудна любов", "Сімейка монстрів" і серіалі "Фелкон Хрест".

Про те, де буде проходити церемонія прощання з Перрі, поки не повідомляється.

Нагадаємо, що нещодавно у Великобританії помер колишній генеральний секретар НАТО і екс-глава Міністерства закордонних справ (МЗС) країни Пітер Каррінгтон.

Слід нагадати також, що нещодавно в США помер легендарний американський актор, секс-символ 50-х років Таб Хантер. Зірці було 86 років.

Відео: (video.rbc.ua)