Известный певец пропал перед концертом в Муроме

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Сообщается, что певец перестал отвечать на звонки близких родственников

Жена экс-участника группы "Динамит" Ильи Зудина сообщила, что музыкант по прибытии в Муром перестал выходить на связь. Об этом она рассказала российским СМИ.

Женщина рассказала, что около суток певец не выходит на связь с родными. Ее муж пропал во время поездки в Муром перед запланированным концертом, соорганизатором которого он являлся. Не текущий момент о судьбе музыканта ничего не известно. Поисками пропавшего артиста занимаются сотрудники правоохранительных органов.

"До сих пор не нашелся. Подключили полицию, сказали ждать до утра. Он там вместе с Валерием Сюткиным был", – сообщила Мария.

Также сообщается, что женщина опубликовала соответствующий пост в социальной сети Instagram.

"Уехал в город Муром и растворился! Мы все страшно переживаем! Может, кто видел его в Муроме и созванивался с ним сегодня, — дайте какую-нибудь информацию. На организаторов я выйти не могу. Всю информацию, которую получила, пока не дала результатов", — написала Зудина Мария.

Фото: (instagram.com/zudinilya)

Напомним, что на юго-западе Лаоса после прорыва дамбы сотни человек пропали без вести.

Ранее сообщалось, что активисты напомнили, что уже два года нет никаких новостей о пропавшем Эрвине Ибрагимове, а Россия бездействует.

До этого мы рассказывали, что вдова начала розыск свидетелей, которые видели убийство ее мужа.

Видео: (video.rbc.ua)