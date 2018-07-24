"Это моя боль": у посольства РФ вспомнили пропавших в оккупированном Крыму (фото)

Фото: Акция "День рождения без праздника" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Активисты напомнили, что уже два года нет никаких новостей о пропавшем Эрвине Ибрагимове, а Россия бездействует

24 июля под стенами посольства Российской Федерации в Киеве активисты общественной организации "КрымSOS" провели акцию "День рождения без праздника".

Это уже 25-я акция, которую проводят активисты и правозащитники с настоятельным требованием к российским властям расследовать дела всех похищенных граждан Украины в Крыму, которые начали пропадать с началом аннексии полуострова.

Видео: Возле посольства России активисты требовали расследовать дела похищенных граждан Украины в Крыму (video.rbс.ua/Валентина Балабанова)

17 июля этого года крымскому татарину, члену Меджлиса крымскотатарского народа Эрвину Ибрагимову исполнилось 33 года.

Праздник не был радостным, ведь уже два года родные и близкие Эрвина не знают, где он находится. В 2016 году Эрвина Ибрагимова похитили российские правоохранительные органы прямо возле его дома в Бахчисарае.

Фото: Под стены посольства РФ активисты принесли торт и символические подарки, которые как напоминают о дне рождения Эрвина Ибрагимова (РБК-Украина, Виталий Носач)

Под стены посольства РФ в Киеве активисты принесли торт и символические подарки, которые как напоминают о дне рождения Эрвина Ибрагимова, так и о том, что он пропал без вести.

Фото: Охрана посольства Российской Федерации (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также активисты стали у ворот посольства с табличками, на которых были написаны имена других пропавших и других политзаключенных.

"Сегодня, к сожалению, нам нечего праздновать"

"У Эрвина сегодня день рождения. Но сегодня, к сожалению, нам нечего праздновать. Два года Эрвина нет дома, родители не знают, где он. Два года общественность спрашивает у российской власти, где он, а ответа они не дают. Даже когда закончится акция и мы уйдем от стен российского посольства, то мы и дальше будем бороться за справедливость", - сказала у стен посольства РФ Тамила Ташева, соучредитель и координатор ГО "КрымЅОЅ".

Фото: Тамила Ташева, соучредитель и координатор ГО "КрымЅОЅ" (РБК-Украина, Виталий Носач)

К сожалению, говорит Тамила Ташева, новостей об Эрвине и других исчезнувших без вести в Крыму активистов нет никаких новостей.

"Мы постоянно общаемся с рабочей группой по насильственным исчезновениям ООН. Мы готовим документы для Европейского суда по правам человека. Адвокаты работают в оккупированном Крыму и на материковой части Украины. Когда мы сможем найти хотя бы одного из шестнадцати человек, которые исчезли на территории Крыма после его аннексии - мы не знаем. Всего было украдено 44 человека! Часть из них потом освободили. Это были участники Майдана в Крыму", - подчеркнула Ташева.

Фото: Акция "День рождения без праздника" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Но при этом большую часть людей или совсем не нашли, или удерживают в тюрьмах, пояснила она.

"Это моя боль. О сыне я думаю каждый день"

Умер Ибрагимов, отец пропавшего без вести Эрвина Ибрагимова, тоже выступил у ворот посольства. Он приехал из Крыма в Киев, чтобы рассказать о своем сыне, о котором уже два года нет вестей.

"Это моя боль. О сыне я думаю каждый день. Много времени уходит, а политики бездействуют. Это акция в поддержку не только моего сына. Это акция и в поддержку и других исчезнувших в Крыму, и всех политзаключенных", - сказал отец Эрвина Умер Ибрагимов.

Фото: Отец пропавшего в оккупированном Крыму крымского татарина Умер Ибрагимов (РБК-Украина, Виталий Носач)

В комментарии для Styler отец Эрвина сказал, что пришел поддержать и тех, кто проводит акции в поддержку крымчан.

"Я очень благодарен активистам за эту акцию. К сожалению, о моем сыне нет никаких новостей. За эти 26 месяцев я привык верить только фактам. К сожалению, пока неизвестно, где находятся насильственно похищенные люди, в том числе и мой сын Эрвин", - сказал он.

По словам отца пропавшего крымского татарина, он вместе с активистами пытается не останавливаться, а и дальше обращаться в разные инстанции.

Фото: Умер Ибрагимов и Ахтем Чийгоз (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Думаю, пора выступать и на международных площадках. Если о политзаключенных говорят, то о похищенных говорят очень мало. Сегодня пришел Ахтем Чийгоз, я благодарен ему за поддержку. Он хорошо знал моего сына. Я вижу Ахтема Чийгоза уже на третьей акции и благодарю его. Он сам прошел через эти жернова (был незаконно удерживаемым в тюрьме РФ – ред.)", - прокомментировал акцию Умер Ибрагимов.

Фото: Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Подобного рода преступления совершаются при руководстве окружения Путина"

Styler попросил Ахтема Чийгоза прокомментировать ход и основные сложности расследований дел пропавших крымчан а также тех, кого удерживают сегодня в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму.

"Сложность в том, что подобного рода преступления совершаются при непосредственном руководстве самого близкого окружения Путина, то есть спецслужб. Они настолько тщательно прорабатываются! - комментирует Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Он пришел на акцию, чтобы поддержать отца Эрвина и других активистов.

Фото: Акция "День рождения без праздника" (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Мы уже который раз через суд пытаемся добиться расследования по Эрвину. И мы получаем отказы! Пока не пройдем там определенный юридический путь, то не можем выйти на площадку Европейского суда. Тут скорее важнее то, чтобы такие люди как Трамп, как Меркель и другие лидеры понимали, что жизнь человека – это не статистика. Жизнь человека, которого похитили – это трагедия и боль семьи, родственников, друзей. А безопасность человеческой жизни прописана во всех нормах европейского права. Это является основной ценностью демократических свобод", - сказал Ахтем Чийгоз.

По его словам, сейчас как никогда нужно давление на Россию, нужно внимание к теме пропавших и заключенных в оккупированном Крыму, и тогда ситуация может измениться.

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