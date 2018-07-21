"Свободу политзаключенным": в Москве вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова (фото)

Баннер был вывешен на Новоарбатском мосту в Москве
В поддержку голодающего политически заключенного режиссера Олега Сенцова часто проходят международные акции, в том числе, на территории государства, узником которой он является. В субботу, 21 июня на одном из мостов Москвы появился баннер, который призывает освободить Сенцова. Подтверждения были опубликованы в сообществе Save Oleg Sentsov в Facebook.
"Буквально полчаса назад на Новоарбатском мосту в Москве появился баннер #SaveOlegSentsov", — пишется в публикации сообщества.
Скриншот поста аккаунта facebook.com/SaveSentsov
Фото: (facebook.com/SaveSentsov)
В комментариях пользователи поддерживают акцию, однако считают, что баннер надолго не задержится на мосту.
Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/SaveSentsov
Напомним, что Олег Сенцов объявил голодовке. В субботу, 21 июля, идет 69-й день голодного протеста против заключения.
Кстати, недавно российская омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.
"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - сообщила Москалькова.
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Видео: (video.rbc.ua)