"Свободу политзаключенным": в Москве вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова (фото)

Фото: Олег Сенцов (facebook.com/Inforos.ru.jpg)

Баннер был вывешен на Новоарбатском мосту в Москве

В поддержку голодающего политически заключенного режиссера Олега Сенцова часто проходят международные акции, в том числе, на территории государства, узником которой он является. В субботу, 21 июня на одном из мостов Москвы появился баннер, который призывает освободить Сенцова. Подтверждения были опубликованы в сообществе Save Oleg Sentsov в Facebook.

"Буквально полчаса назад на Новоарбатском мосту в Москве появился баннер #SaveOlegSentsov", — пишется в публикации сообщества.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/SaveSentsov

Фото: (facebook.com/SaveSentsov)

В комментариях пользователи поддерживают акцию, однако считают, что баннер надолго не задержится на мосту.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/SaveSentsov

Напомним, что Олег Сенцов объявил голодовке. В субботу, 21 июля, идет 69-й день голодного протеста против заключения.

Кстати, недавно российская омбудсмен Татьяна Москалькова пообщалась с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей", - сообщила Москалькова.

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Видео: (video.rbc.ua)