"Свободу політв'язням": у Москві вивісили банер на підтримку Олега Сенцова (фото)

Банер був вивішений на Новоарбатському мосту у Москві
В підтримку голодуючого політично ув'язненого режисера Олега Сенцова часто проходять міжнародні акції, зокрема, на території держави, в'язнем якої він є. У суботу, 21 липня на одному з мостів Москви з'явився банер, що закликає звільнити Сенцова. Підтвердження були опубліковані в співтоваристві Save Oleg Sentsov в Facebook.
"Буквально півгодини тому на Новоарбатському мосту в Москві з'явився банер #SaveOlegSentsov",- пишеться в публікації співтовариства.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/SaveSentsov
Фото: (facebook.com/SaveSentsov)
У коментарях користувачі підтримують акцію, однак вважають, що банер надовго не затримається на мосту.
Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/SaveSentsov
Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив голодування. У суботу, 21 липня йде 69-й день голодного протесту проти ув'язнення.
До речі, нещодавно російська омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася з незаконно засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовым.
"Розмовляла з Олегом Сенцовым в режимі відеоконференції. Майже півгодини говорили про стан його здоров'я, про те, як він спілкується з рідними і сім'єю", - повідомила Москалькова.
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Відео: (video.rbc.ua)