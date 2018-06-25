Только один политик: стало известно, кто способен заставить Путина освободить Сенцова

Этот человек может повлиять на президента РФ

Президент России Владимир Путин может прислушаться только к одному человеку в вопросе освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе в комментарии изданию "Крым.Реалии".

По его словам, только перееизбранный на вторй срок глава Турции Рейджеп Тайип Эрдоган способен сделать это.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции. Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", – сказал Динзе.

Напомним, что 25 октября 2017 года были освобождены заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоз и Ильми Умеров.

Ранее экс-депутат Госдумы рассказал о планах Путина относительно Сенцова.

По его словам, Путин хотел освободить Сенцова, но внезапно передумал.

"По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине – я думаю, больше психологической – Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцовым. Видимо, Путин искренне считает Сенцова террористом", - сказал Пономарев.

Олег Сенцов. Один в поле воин