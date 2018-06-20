"Принято решение": экс-депутат Госдумы рассказал о планах Путина относительно Сенцова

По его словам, для РФ невыгодно, чтобы Сенцов умер в больнице

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал подробности о планах Путина относительно политзаключенного в РФ Олега Сенцова. Об этом он сообщил в комментарии "Апострофу".

По его словам, Путин хотел освободить Сенцова, но внезапно передумал.

"По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине – я думаю, больше психологической – Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцовым. Видимо, Путин искренне считает Сенцова террористом", - сказал Пономарев.

Экс-депутат Госдумы считает, что Путину выгодно освободить Сенцова накануне Чемпионата мира по футбол, но это не было сделано и теперь для него вопрос освобождения политзаключенных не имеет особого значения. Илья добавил, что для РФ невыгодно, чтобы Сенцов умер в больнице.

"Конечно, Путину категорически невыгодно, чтобы Сенцов умер или что-то серьезное с ним случилось во время чемпионата мира, но с точки зрения времени современная медицина позволяет поддерживать человека около 100 дней во время голодовки, и, скорее всего, через это время они его протянут, а дальше, мне кажется, Путину все равно", - предположил Пономарев.

Напомним, 14 мая 2018 года украинский поликзаключенный в РФ Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Ранее сообщалось, что российский журналист заявил о возможном освобождении Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин