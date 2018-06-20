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"Прийнято рішення": екс-депутат Держдуми розповів про плани Путіна щодо Сенцова

STYLERLIFE        20.06.2018 - 19:12
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

За його словами, для РФ невигідно, щоб Сенцов помер у лікарні

Російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов розповів подробиці про плани Путіна щодо політв'язня в РФ Олега Сенцова. Про це він повідомив в коментарі "Апострофу".

За його словами, Путін хотів звільнити Сенцова, але раптово передумав.

"За моєю інформацією, деякий час тому вже було прийнято рішення про звільнення ув'язнених. Але з якоїсь причини – я думаю, більше психологічної – Путін заблокував це рішення. І, наскільки я розумію, саме у зв'язку з Сенцовым. Мабуть, Путін щиро вважає Сенцова терористом", - сказав Пономарьов.

Екс-депутат Держдуми вважає, що Путіну вигідно звільнити Сенцова напередодні Чемпіонату світу з футболу, але це не було зроблено і тепер для нього питання звільнення політв'язнів не має особливого значення. Ілля додав, що для РФ невигідно, щоб Сенцов помер у лікарні.

"Звичайно, Путіну категорично невигідно, щоб Сенцов помер або щось серйозне з ним сталося під час чемпіонату світу, але з точки зору часу сучасна медицина дозволяє підтримувати людини близько 100 днів під час голодування, і, швидше за все, через цей час вони його протягнуть, а далі, мені здається, Путіну все одно", - припустив Пономарьов.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року український поликзаключенный в РФ Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Раніше повідомлялося, що російський журналіст заявив про можливе звільнення Сенцова.

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Теги: Олег Сенцов, илья пономарев
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