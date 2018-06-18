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"Будет решаться": российский журналист заявил о возможном освобождении Сенцова

STYLERLIFE        18.06.2018 - 17:36

Алексей Венедиктов написал, что 18 июня "будет решаться история" с Сенцовым

Известный российский журналист, главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что 18 июня, возможно, в России будет решаться вопрос по освобождению Олега Сенцова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал Венедиктов.


Скриншот поста (telegram.org/#/im?p=@aavst55)

На своей странице в Facebook известная правозащитница Мария Томак выразила надежду, что "слитая" Венедиктовым информация не повредит переговорному процессу.

"Главред "Эхо Москвы" Венедиктов пишет в своем телеграмм-канале, что сегодня, возможно, будет решаться судьба обмена. "Эхо Москвы" типа либеральное медиа, но Венедиктов всегда кичится своими связями и источниками в Кремле. Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он ни происходил, не повредит процессу", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/maria.tomak)

Пользователи соцсети поделились своими размышлениями по этому поводу.

Скриншот комментариев (facebook.com/maria.tomak)

Скриншот комментариев (facebook.com/maria.tomak)

Напомним, 14 мая 2018 года украинский поликзаключенный в РФ Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация), является удовлетворительным.

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Теги: Олег Сенцов, Алексей Венедиктов
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