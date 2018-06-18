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"Буде вирішуватися": російський журналіст заявив про можливе звільнення Сенцова

STYLERLIFE        18.06.2018 - 17:36

Олексій Венедиктов написав, що 18 червня "буде вирішуватися історія" з Сенцовым

Відомий російський журналіст, головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що 18 червня, можливо, в Росії буде вирішуватися питання щодо звільнення Олега Сенцова. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні (можливо) буде вирішуватися історія з Сенцовым і обміном", - написав Венедиктов.


Скріншот поста (telegram.org/#/im?p=@aavst55)

На своїй сторінці в Facebook відома правозахисниця Марія Томак висловила надію, що "злита" Венедиктовим інформація не зашкодить переговорного процесу.

"Главред "Ехо Москви" Він пише у своєму телеграм-каналі, що сьогодні, можливо, буде вирішуватися доля обміну. "Ехо Москви" типу ліберальне медіа, але Венедиктов завжди хизується своїми зв'язками і джерелами в Кремлі. Сподіваюся тільки, що цей "злив", від кого б він не відбувався, не зашкодить процесу", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/maria.tomak)

Користувачі соцмережі поділилися своїми роздумами з цього приводу.

Скріншот коментарів (facebook.com/maria.tomak)

Скріншот коментарів (facebook.com/maria.tomak)

Нагадаємо, 14 травня 2018 року український поликзаключенный в РФ Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.

Раніше повідомлялося, що уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який голодує у колонії в Лабитнангі (Російська Федерація), є задовільним.

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Теги: Олег Сенцов, Алексей Венедиктов
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