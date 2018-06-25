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Тільки один політик: стало відомо, хто здатний змусити Путіна звільнити Сенцова

STYLERLIFE        25.06.2018 - 20:53
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Ця людина може вплинути на президента РФ

Президент Росії Володимир Путін може прислухатися тільки до однієї людини в питанні звільнення українського політв'язня Олега Сенцова. Про це заявив адвокат Дмитро Дінзе в коментарі виданню "Крим.Реаліі".

За його словами, тільки перееізбранний на вторй термін глава Туреччини Рейджеп Тайіп Ердоган здатний зробити це.

"Я знаю таку людину, який певним чином натиснув би або попросив, і Путін би виконав. Це президент Туреччини. Саме до нього прислухається Володимир Володимирович", - сказав Дінзе.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2017 року були не звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоз та Ільмі Умеров.

Раніше екс-депутат Госдуми розповів про плани Путіна щодо Сенцова.

За його словами, Путін хотів звільнити Сенцова, але раптово передумав.

"За моєю інформацією, деякий час назад вже було прийнято рішення про звільнення ув'язнених. Але з якоїсь причини - я думаю, більше психологічної - Путін заблокував це рішення. І, наскільки я розумію, саме в зв'язку з Сенцовим. Мабуть, Путін щиро вважає Сенцова терористом", - сказав Пономарьов.

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Теги: Олег Сенцов
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