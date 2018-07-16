"Пытки ужасной формы": крымский правозащитник голодает в российской тюрьме 20-й день

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Крымский татарин Эмир-Усеин Куку будет голодать, пока не решится вопрос с освобождением украинских политзаключенных в России

16 июля – двадцатый день голодовки Эмир-Усеина Куку, крымского правозащитника, представителя Крымской контактной группы по правам человека. Это активист, которого в Крыму хорошо знают благодаря правозащитной деятельности. Сейчас Эмир-Усеин Куку – один из политзаключенных российского оккупационного режима.

В оккупированном Крыму его обвиняют в якобы создании террористической группы в Ялте.

Чтобы обратить внимание украинцев на проблему незаконного содержания активиста в российской тюрьме, в Украинском Кризисном медиа-центре эксперты провели пресс-конференцию, во время которой рассказали подробности о его голодовке и заключении.

Фото: Эмир-Усеин Куку (humanrights.org.ua)

Призвал прекратить репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму

"Его судят по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Сейчас Эмир-Усеин уже находится в Ростове, и в поддержку всех политзаключенных, которых держат в тюрьмах России и оккупированного Крыма, он также объявил голодовку", - говорит Тамила Ташева, соучредитель и координатор ГО "КримЅОЅ".

По ее словам, на прошлой неделе на судебном заседании в Ростове Эмир-Усеин Куку передал написанные от руки заявления относительно состояния его здоровья и свои объяснения касаемо того, почему он начал голодовку.

"Он отказался от пищи до тех пор, пока не решится вопрос с освобождением украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются Россией. Он также призвал прекратить репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму. Эмир-Усеин также объявил голодовку в знак солидарности с Олегом Сенцовым и другими политзаключенными, которые также сделали это", - пояснила Тамила Ташева.

Она добавила, что политзаключенный захотел также отказаться от приема глюкозы, так как подумал, что прием глюкозы - это уже не голодовка.

"Активисты сейчас собираются отправить ему письмо с разъяснениями о том, что прием глюкозы не относится к самой голодовке. Ему нужно объяснить, что поддерживающие препараты не отменяют того факта, что он голодует", - сказала Ташева.

Фото: Тамила Ташева, соучредитель и координатор ГО "КримЅОЅ" (uacrisis.org)

Она напомнила, что кроме Олега Сенцова, в тюрьмах российских оккупантов голодают Владимир Балух, Александр Шумков, Александр Кольченко и Станислав Клых.

"У Эмир-Усеина - двое детей, но он не может с ними общаться. Это человек, который первым начала защиту людей, которые были похищены на территории Крыма оккупационными властями. Он вместе с коллегами начал Крымской контактной группы, постоянно коммуницировал с семьями политзаключенных", - рассказала Ташева.

"Пока я не вернусь домой, до тех пор сам буду считать себя политзаключенным"

Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, сам больше двух лет находился в российской тюрьме в оккупированном Крыму.

Он в очередной раз призвал украинскую сторону приложить максимум усилий для освобождения политзаключенных из российских тюрем.

"Пока я не вернусь домой, на свою родину (в Крым - ред.), до тех пор я сам буду считать себя политзаключенным. Сегодня такая форма протеста как голодовка, к сожалению, не вызывает эмоций, которые она должна была бы вызвать у украинского общества и западных лидеров в том числе. Эмир-Усеин Куку голодает уже больше 20 дней! Олег Сенцов – уже больше 60 дней! Это не просто какая-то статистика, это борьба! Их жизнь может в любой момент остановиться", - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Фото: Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (uacrisis.org)

"К сожалению, вот эта эмоциональная недооценка такой борьбы и влияет на ситуацию. Мы на акциях в поддержку узников не видим тысяч людей. Но необходимо, чтобы на такие акции собирались тысячи людей. То, что сейчас о Сенцове говорят больше, чем о других, всем известно. А в отношении других узников – я не думаю, что именно это будет критерием их спасения. Мы должны в целом о всех говорить", - сказал он.

По его словам, сейчас состояние здоровья Куку вызывает серьезную тревогу. На сегодняшний день он находится на этапировании (этап - это, по сути, смена дислокации во время заключения - ред).

"Что такое этап? Это пытки ужасной формы. Когда ты часами находишься в месте, где ни воды, ни еды. В камеру можешь попасть только ближе к ночи. Я этот путь тоже прошел. Куку находится на этапе в состоянии голодания, его жизнь может в любой момент прекратиться", - подчеркнул Чийгоз.

"Расчитывать на циничного Путина – это обманывать себя"

По словам Ахтема Чийгоза, мы в очередной раз констатируем тяжелое состояние политзаключенных, но стоит говорить и о том, что же делать для их освобождения.

"Что нужно? Сейчас эти ребята зависимы от нас всех: от журналистов, от активистов. От людей, которые проводят акции в поддержку всех политзаключенных. Мы имеем, независимо от того, что скажет по политзаключенным скажет Трамп, сами иметь позицию по их защите и возвращении домой. А вот рассчитывать на позицию жестокого и циничного Путина – это обманывать себя. Вместо этого надо создать условия, когда Путин вынужден был бы отдать наших политзаключенных. Сейчас это в большей степени сейчас зависит именно от нас", - добавил он.

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