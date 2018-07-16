"Катування жахливої форми": кримський правозахисник голодує у російській тюрмі 20-й день

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Кримський татарин Емір-Усеїн Куку голодуватиме, доки не вирішиться питання із визволенням українських політв’язнів у Росії

16 липня – двадцятий день голодування Емір-Усеїна Куку, кримського правозахисника, представника Кримської контактної групи з прав людини. Це активіст, якого в Криму добре знають завдяки правозахисній діяльності. Зараз Емір-Усеїн Куку – один із політв’язнів російського окупаційного режиму.

В окупованому Криму його звинувачують у нібито створенні терористичної групи у Ялті.

Щоб звернути увагу українців на проблему незаконного утримання активіста у російській тюрмі, в Українському Кризовому медіа-центрі експерти провели прес-конференцію, під час якої розповіли подробиці про його голодування та ув’язнення.

Фото: Емір-Усеїн Куку (humanrights.org.ua)

Закликав припинити репресії проти кримських татар в окупованому Криму

"Його судять за так званою "справою Хізб ут-Тахрір". Зараз Емір-Усеїн вже перебуває у Ростові, і у підтримку всіх політв’язнів, яких тримають у в’язницях Росії та окупованого Криму, він також оголосив голодування", - каже Таміла Ташева, співзасновниця і координатор ГО "КримSOS".

За її словами, минулого тижня на судовому засіданні у Ростові Емір-Усеїн Куку передав від руки написані заяви щодо стану його здоров'я і свої пояснення стосовно того, чому він почав голодування.

"Він відмовився від їжі до тих пір, доки не вирішиться питання із визволенням українських політв’язнів, які незаконно утримуються Росією. Він також закликав припинити репресії проти кримських татар в окупованому Криму. Емір-Усеїн також оголосив голодування на знак солідарності із Олегом Сенцовим та іншими політв’язнями, які також зробили це", - пояснила Таміла Ташева.

Вона додала, що політв'язень захотів також відмовитися від прийому глюкози, так як подумав, що прийом глюкози - це вже не голодування.

"Активісти зараз збираються відправити йому лист з роз'ясненнями про те, що прийом глюкози не відноситься до самого голодування. Йому потрібно пояснити, що підтримуючі препарати не скасовують того факту, що він голодує", - сказала Ташева.

Фото: Таміла Ташева, співзасновниця і координатор ГО "КримSOS" (uacrisis.org)

Вона нагадала, що окрім Олега Сенцова, у тюрмах російських окупантів голодують Володимир Балух, Олександр Шумков, Олександр Кольченко і Станіслав Клих.

"У Емір-Усеїна - двоє дітей, але він не може із ними спілкуватися. Це людина, яка першою почала захист людей, які були викрадені на території Криму окупаційною владою. Він разом із колегами почав Кримської контактної групи, постійно комунікував з родинами політв’язнів", - розповіла Ташева.

"Доки я не повернуся додому, доти сам вважатиму себе політв’язнем"

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, сам більше двох років знаходився у російській тюрмі в окупованому Криму.

Він вкотре закликав українську сторону докладати максимум зусиль для звільнення політв’язнів із російських тюрем.

"Доки я не повернуся додому, на свою батьківщину (у Крим - ред.), доти я сам вважатиму себе політв’язнем. Сьогодні така форма протесту як голодування, на жаль, не викликає емоцій, які вона мала б викликати у українського суспільства і західних лідерів у тому числі. Емір-Усеїн Куку голодує вже більше 20 днів! Олег Сенцов – вже більше 60 днів! Це не просто якась статистика, це боротьба! Їх життя може в будь-який момент зупинитися", - підкреслив Ахтем Чийгоз.

Фото: Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (uacrisis.org)

"На жаль, ось ця емоційна недооцінка такої боротьби і впливає на ситуацію. Ми на акціях у підтримку в’язнів не бачимо тисяч людей. Але необхідно, щоб на ці акції збиралися тисячі людей. Те, що зараз про Сенцова говорять більше, ніж про інших, всім відомо. А стосовно інших –я не думаю, що це буде критерієм їх спасіння. Ми маємо в цілому про всіх говорити", - сказав він.

За його словами, зараз стан здоров'я Куку викликає серйозну тривогу.

На сьогоднішній день Емір-Усеїн Куку знаходиться на етапуванны (етап - це, по суті, зміна дислокації під час ув'язнення- ред).

"Що таке етап? Це катування жахливої форми. Коли ти годинами знаходишся в місці, де ні води, ні їжі. В камеру можеш потрапити тільки ближче до ночі. Я це шлях теж пройшов. Куку знаходиться на етапі в стані голодування, його життя може в будь-який момент припинитися", - підкреслив Чийгоз.

"Розраховувати на цинічного Путіна – це обманювати себе"

За словами Ахтема Чийгоза, ми вкотре констатуємо тяжкий стан політв’язнів, але варто говорити і про те, що ж робити для їх звільнення.

"Що потрібно? Зараз ці хлопці залежні від нас усіх: від журналістів, від активістів. Від людей, які проводять акції на підтримку усіх політв’язнів. Ми маємо, незалежно від того, що скаже по політв’язнях скаже Трамп, самі мати позицію щодо їх захисту і повернення додому. А от розраховувати на позицію жорстокого і цинічного Путіна – це обманювати себе. Замість цього треба створити умови, коли Путін змушений був би віддати наших політв’язнів. Зараз це у більшій мірі зараз залежить саме від нас", - додав він.

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