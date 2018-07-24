"Це мій біль": біля посольства РФ згадали зниклих в окупованому Криму (фото)

Фото: Акція "День народження без свята" (РБК-Україна, Віталій Носач)

Активісти нагадали, що вже два роки немає ніяких новин про зниклого Эрвіна Ібрагимова, а Росія нічого не робить

24 липня під стінами посольства Російської Федерації у Києві активісти громадської організації "КрымЅОЅ" провели акцію "День народження без свята".

Це вже 25-я акція, яку проводять активісти та правозахисники з настійною вимогою до російської влади розслідувати справи всіх викрадених громадян України в Криму, які почали зникати з початком анексії півострова.

Відео: Біля посольства Росії активісти вимагали розслідувати справи викрадених громадян України в Криму (video.rbс.ua/Валентина Балабанова)

17 липня цього року кримському татарину, члену Меджлісу кримськотатарського народу Ервіну Ібрагімову виповнилося 33 роки.

Свято не було радісним, адже вже два роки рідні та близькі Ервіна не знають, де він знаходиться. У 2016 році Ервіна Ібрагімова викрали російські правоохоронні органи прямо біля його будинку в Бахчисараї.

Фото: Під стіни посольства РФ активісти принесли торт і символічні подарунки, які нагадують про день народження Ервіна Ібрагімова (РБК-Україна, Віталій Носач)

Під стіни посольства РФ у Києві активісти принесли торт і символічні подарунки, які нагадують про дні народження Ервіна Ібрагімова, так і про те, що він пропав без вісті.

Фото: Охорона посольства Російської Федерації (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також активісти стали біля воріт посольства з табличками, на яких були написані імена інших зниклих та інших політв'язнів.

"Сьогодні, на жаль, нам немає чого святкувати"

"У Ервіна сьогодні день народження. Але сьогодні, на жаль, нам немає чого святкувати. Два роки Ервіна немає вдома, батьки не знають, де він. Два роки громадськість запитує у російської влади, де він, а відповіді вони не дають. Навіть коли закінчиться акція і ми підемо від стін російського посольства, то ми і далі будемо боротися за справедливість", - сказала біля стін посольства РФ Таміла Ташева, співзасновник і координатор ГО "КримЅОЅ".

Фото: Таміла Ташева, співзасновник і координатор ГО "КримЅОЅ" (РБК-Україна, Віталій Носач)

На жаль, каже Таміла Ташева, новин про Эрвіна та інших зниклих без вісті в Криму активістів немає жодних новин.

"Ми постійно спілкуємося з робочою групою по насильницьких зникненнях ООН. Ми готуємо документи для Європейського суду з прав людини. Адвокати працюють в окупованому Криму і на материковій частині України. Коли ми зможемо знайти хоча б одного з шістнадцяти осіб, які зникли на території Криму після його анексії - ми не знаємо. Всього було вкрадено 44 людини! Частина з них потім звільнили. Це були учасники Майдану в Криму", - підкреслила Ташева.

Фото: Акція "День народження без свята" (РБК-Україна, Віталій Носач)

Але при цьому більшу частину людей або зовсім не знайшли, або утримують у в'язницях, пояснила вона.

"Це мій біль. Про сина я думаю кожен день"

Умер Ібрагімов, батько зниклого безвісти Ервіна Ібрагімова, теж виступив біля воріт посольства. Він приїхав з Криму до Києва, щоб розповісти про свого сина, про якого вже два роки немає звісток.

"Це мій біль. Про сина я думаю кожен день. Багато часу минає, а політики не діють. Це акція на підтримку не тільки мого сина. Це акція і підтримку й інших зниклих в Криму, і всіх політв'язнів", - сказав батько Ервіна Умер Ібрагімов.

Фото: Батько зниклого в окупованому Криму кримського татарина Умер Ібрагімов (РБК-Україна, Віталій Носач)

У коментарі для Styler батько Ервіна сказав, що прийшов підтримати і тих, хто проводить акції в підтримку кримчан.

"Я дуже вдячний активістам за цю акцію. На жаль, про мого сина немає ніяких новин. За ці 26 місяців я звик вірити тільки фактам. На жаль, поки невідомо, де знаходяться насильно викрадені люди, в тому числі і мій син Ервін", - сказав він.

За словами батька зниклого кримського татарина, він разом з активістами намагається не зупинятися, а і далі звертатися в різні інстанції.

Фото: Умер Ібрагімов і Ахтем Чийгоз (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Думаю, пора виступати і на міжнародних майданчиках. Якщо про політв'язнів кажуть, то про викрадених говорять дуже мало. Сьогодні прийшов Ахтем Чийгоз, я вдячний йому за підтримку. Він добре знав мого сина. Я бачу Ахтема Чийгоза вже на третій акції і дякую йому. Він сам пройшов через ці жорна (був незаконно утримуваним у в'язниці РФ – ред.)", - прокоментував акцію Умер Ібрагімов.

Фото: Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Подібного роду злочини вчиняються при керівництві оточення Путіна"

Styler попросив Ахтема Чийгоза прокоментувати хід та основні складнощі розслідувань справ зниклих кримчан а також тих, кого утримують сьогодні в російських тюрмах і в окупованому Криму.

"Складність у тому, що подібного роду злочини вчиняються при безпосередньому керівництві самого близького оточення Путіна, тобто спецслужб. Вони настільки ретельно опрацьовуються! - коментує Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Він прийшов на акцію, щоб підтримати батька Ервіна та інших активістів.

Фото: Акція "День народження без свята" (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Ми вже вкотре через суд намагаємося добитися розслідування по Ервіну. І ми отримуємо відмови! Поки не пройдемо там певний юридичний шлях, то не можемо вийти на майданчик Європейського суду. Тут швидше важливіше те, щоб такі люди як Трамп, як Меркель і інші лідери розуміли, що життя людини – це не статистика. Життя людини, яку викрали – це трагедія і біль родини, родичів, друзів. А безпека людського життя прописана у всіх нормах європейського права. Це є основною цінністю демократичних свобод", - сказав Ахтем Чийгоз.

За його словами, зараз як ніколи потрібен тиск на Росію, потрібна увага до теми зниклих і ув'язнених в окупованому Криму, і тоді ситуація може змінитися.

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