Известный российский телеведущий получил гражданство Израиля

Такая информация появилась в росСМИ

Известный российский телеведущий, шоумен, актер Иван Ургант официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что ведущий получил удостоверение личности гражданина Израиля в отделе по приему новых репатриантов прямо в аэропорту Бен-Гурион 10 июня.

Процедуру получения гражданства он проходил вместе с супругой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

Фото: Иван Ургант с дочерьми (instagram.com/urgantcom)

В свою очередь, Ургант на своей странице в Іnstagram опроверг эту информацию. Он заявил, что действительно был в Израиле, но остается гражданином РФ.

"Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю – моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь", - написал шоумен.

Иван также попросил не распространять слухи о его "эмиграции".

"Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!" – подытожил ведущий.

Скриншот поста (instagram.com/urgantcom)

В СМИ добавили, что израильский заграничный паспорт ("даркон") входит в двадцатку самых сильных паспортов мира. По данным на май 2018 года, он занимает 19-е место в мировом рейтинге паспортов, дающих максимальную свободу передвижения.

Россия в этом рейтинге занимает лишь 47-ю позицию. Обладатели загранпаспорта Израиля могут свободно посещать на 43 страны больше, чем владельцы паспорта РФ.

Ранее сообщалось, что известный российский актер и футбольный болельщик Михаил Боярский жестко унизил сборную РФ в преддверии чемпионата мира по футболу.

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