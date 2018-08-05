"Как мы классно пели, как развлекались": Сергей Притула поделился эмоциями на отдыхе (видео)

Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Украинский шоумен вспомнил о том, как украинские болельщики проводили время вне стадиона

Известный украинский шоумен неделю назад отправился в путешествие с семьей. Периодически он выкладывает в социальных сетях фотографии и видеозаписи с отдыха. На этот раз сюжетом нового ролика стала ностальгия Сергея Притулы по футболу, а точнее воспоминания о том, как болельщики в Марселе, Франция, проводили время на Евро-2016. Видеозапись опубликована на официальной странице шоумена в Facebook.

"Обожаю случайно попадать в какие-то места, с которыми связаны приятные воспоминания. Два года и полтора месяца назад не было еще этой крыши на этом места, здесь вообще стояло колесо обозрения, вот. И вместо мигрантов, заполонивших набережную старого порта в Марселе, здесь все было забито украинскими болельщиками. Приблизительно тут была точка сбора, и помню когда мы собрались кучей и пошли вон туда, кто помнит? Вон туда наша река желто-голубая потекла. Как мы прекрасно пели, как мы развлекались. Я просто подумал, что может кому-то будет приятно это вспомнить. У меня все. То есть я пошел, у меня дальше отпуск", - сказал Сергей Притула на видео.

Видео: (facebook.com/serhiyprytula)

В комментариях пользователи сети поблагодарили Сергея Притулу за прекрасные эмоции и хорошее настроение.

"Здорово!!! Хорошие воспоминания - всегда позитив!!!! Хорошего отдыха и настроения!!!!", "Всегда на позитиве. Так держать! Хорошего отдыха", "Даже если бы на заднем плане была бы пустыня, мне бы все равно было интересно смотреть Ваше видео", "Спасибо за позитив на ночь", "Крыша зеркальная-таки была в то время, то у Вас очень хорошее настроение, пожалуй, было)", "Хорошего отдыха!", "Хорошего отдыха и новых замечательных впечатлений !!)", "Зеркальный потолок точно был) П.С. было очень круто! :)", "Помню, было такое дело!))", - пишут комментаторы.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula

Напомним, что до этого Притула показал фото с подросшим сыном.

Ранее мы сообщали, что Притула поздравил дочь с первым днем рождения.

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Видео: (video.rbc.ua)