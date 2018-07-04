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"Победить на их территории": Притула высказался о бое Усика в России

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:48
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Шоумен прокомментировал ситуацию с поединком

Известный украинский шоумен, ведущий, юморист и волонтер Сергей Притула высказал свое мнение о поединке украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика в РФ с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом шоумен написал на своей странице в соцсети Facebook.

Один из пользователей сети спросил у Притулы в комментариях к его публикации о бойкоте ЧМ-2018 и о том, что спорт имеет непосредственное отношение к политике, что шоумен думает о бое Усик-Гасиев.

"Да что говорить... менеджмент Усика не дожал другую сторону. Конечно, хотелось бы, чтобы на нейтральной стороне. Но я не очень понимаю, какие карательные санкции за отказ от боя. И здесь еще работает на уровне подсознания вот это "а как же будет круто, если он вломит на их же территории", - отметил Притула.

"Другое дело, что может быть все наоборот. Плюс, Усик не совсем предсказуем в своих высказываниях после поединка. Короче говоря. Своим невыходом в финальную часть ЧМ-2018, Сборная Украины лишила себя того геморроя, который сейчас у команды Усика", - добавил шоумен.

Скриншот комментариев (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) пройдет 21 июля в Москве.

Стоит отметить, что финальный поединок WBSS в первом тяжелом весе должен был состояться в Саудовской Аравии.

Ранее Притула прокомментировал "убийство" Кузьмы Скрябина.

Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Александр Усик, Сергей Притула
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