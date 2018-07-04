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"Перемогти на їх території": Притула висловився про бій Усика в Росії

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:48
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Шоумен прокоментував ситуацію з поєдинком

Відомий український шоумен, ведучий, гуморист і волонтер Сергій Притула висловив свою думку щодо поєдинку українського боксера-важковаговика Олександра Усика в РФ з росіянином Муратом Гасієвим. Про це шоумен написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Один з користувачів мережі запитав у Притули в коментарях до його публікації про бойкот ЧС-2018 і про те, що спорт має безпосереднє відношення до політики, що шоумен думає про бій Усик-Гасієв.

"Так що говорити... менеджмент Усика не дотиснув іншу сторону. Звичайно, хотілося б, щоб на нейтральній стороні. Але я не дуже розумію, які каральні санкції за відмову від бою. І тут ще працює на рівні підсвідомості ось це "а як же буде круто, якщо він вломить на їх же території", - зазначив Притула.

"Інша справа, що може бути все навпаки. Плюс, Усик не зовсім передбачуваний у своїх висловлюваннях після поєдинку. Коротше кажучи. Своїм невиходом у фінальну частину ЧС-2018, Збірна України позбавила себе того геморою, який зараз у команди Усика", - додав шоумен.

Скріншот коментарів (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у першій важкій вазі між Олександром Усиком (14-0, 11 КО) і Муратом Гасієвим (26-0, 19 КО) пройде 21 липня в Москві.

Варто відзначити, що фінальний поєдинок WBSS в першій важкій вазі мав відбутися в Саудівській Аравії.

Раніше Притула прокоментував "вбивство" Кузьми Скрябіна.

Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Олександр Усик, Сергій Притула
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