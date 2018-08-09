"Какой красавчик": Ирина Билык покорила фанов фото младшего сына

Ирина Билык (фото: пресс-служба певицы)

Певица восхитила сеть снимком Табриза

Известная украинская певица Ирина Билык покорила сеть фотографиями своего младшего двухлетнего сына Табриза, сделав новый пост на своей странице в Instagram.

"Алло! Я вас слушаю! Да, с вами говорит продюсер Ирины Билык!" – подписала публикацию звезда.

Фото: сын Ирины Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники не смогли удержаться и тут же засыпали певицу многочисленными комплиментами по поводу ее ребенка.

Фото: сын Ирины Билык (instagram.com/bilyk_iryna)

"Сладенький", "Отличный у мамы продюсер. Красавчик", "Какой милый малыш", "Любимые", "Красивый", "Папина копия!", "Какой хорошенький жених подрастает", "Ангелочек!", "Какой красавчик", "Очень хорошенький малыш", - написали фанаты в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Кстати, у певицы есть также старшый сын Глеб. Он родился 18 июня 1999 года. А вот день рождения Табриза - 8 декабря 2015 года, он родился с помощью суррогатного материнства.

Напомним, известный украинский телеведущий Сергей Притула находится сейчас на отдыхе вместе со своей семьей. Недавно он поделился несколькими кадрами со своей супругой Екатериной и двумя детьми – дочкой Соломией и старшим сыном Дмитрием.

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