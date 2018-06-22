Кевин Спейси впервые покажется на большом экране после громкого скандала

Картина в фильмографии актера станет первой после череды обвинений

Компания-прокатчик Vertical Entertainment выпустит фильм "Клуб миллиардеров", главную роль в котором исполнил Кевин Спейси. Он известен также по драматическому сериалу "Карточный домик". Эта кинолента станет первой для актера после громкого секс-скандала. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

"Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и остаемся на стороне жертв. В то же время нам нелегко далось решение выпустить фильм в кинотеатрах, но мы верим в то, что вы позволите аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды", - сообщили представители компании.

В конце октября 2017 года Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе и те, которые работали над "Карточным домиком". Вследствие, 6 сезон решили снять без ключевого героя сериала.

Видео: Трейлер фильма "Клуб миллиардеров"

"Клуб миллиардеров" появится в ограниченном прокате в августе 2018 года. Компания надеется, что зрители составят свое собственное мнение относительно предосудительных утверждений о прошлом одного человека, но не за счет всего актерского состава и команды, добавили представители в своем заявлении.

Напомним, украинцы получили награду Каннского льва за брендинг Евровидения 2017.

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