Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинцы получили Каннского льва за брендинг Евровидения 2017

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:27
Фото: eurovision.ua
Фото: eurovision.ua

Международный фестиваль оценил рекламу песенного конкурса украинских дизайнеров

Авторитетный международный фестиваль рекламы Каннские львы (Cannes Lions International Advertising Festival) наградил украинцев за брендинг Евровидения 2017. Разработкой занимались украинские Banda.agency и Republique, которые получили бронзовую награду в категории Desing Lions. Об этом сообщил основатель агентства Павел Вржещ в комментарии The Village Украина.

В основе символики Евровидения 2017, которое состоялось в Киеве, -традиционное украинское ожерелье.

Фото: Шорт-лист (facebook.com/wearebanda)

"Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет Евровидения у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда – это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив намного круче и смелее, чем мы все привыкли думать", – отметил Вржещ.

Проект разрабатывала команда агентства совместно с коллегами из дизайн-студии Republique.

Скриншот поста (facebook.com/wearebanda)

Ранее сообщалось, что "Донбас" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

Что вы не знали о Нетте Барзилай (видео: STYLER.rbc.ua)

Евровидение 2019: Израиль могут лишить права проводить конкурс на своей территории "Я вам не Адель": Нетта Барзилай рассказала о своей карьере
Теги: Евровидение, украинцы, Евровидение 2017, Каннские Львы
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь