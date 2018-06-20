Украинцы получили Каннского льва за брендинг Евровидения 2017

Международный фестиваль оценил рекламу песенного конкурса украинских дизайнеров

Авторитетный международный фестиваль рекламы Каннские львы (Cannes Lions International Advertising Festival) наградил украинцев за брендинг Евровидения 2017. Разработкой занимались украинские Banda.agency и Republique, которые получили бронзовую награду в категории Desing Lions. Об этом сообщил основатель агентства Павел Вржещ в комментарии The Village Украина.

В основе символики Евровидения 2017, которое состоялось в Киеве, -традиционное украинское ожерелье.

Фото: Шорт-лист (facebook.com/wearebanda)

"Я рад, что именно этот проект получил награду. За 60 лет Евровидения у конкурса не было выдающегося дизайна. И то, что нам удалось впервые сделать брендинг такого уровня для всемирно известного бренда – это наша маленькая гордость. И это только укрепляет веру, что украинский креатив намного круче и смелее, чем мы все привыкли думать", – отметил Вржещ.

Проект разрабатывала команда агентства совместно с коллегами из дизайн-студии Republique.

Скриншот поста (facebook.com/wearebanda)

Ранее сообщалось, что "Донбас" Сергея Лозницы попал в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

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