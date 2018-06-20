Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.51
Межбанк BID 26.48
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.59
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.51
Межбанк BID 26.48
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.59
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українці отримали Каннського лева за брендинг Євробачення 2017 

STYLERLIFE        20.06.2018 - 10:27
Фото: eurovision.ua
Фото: eurovision.ua

Міжнародний фестиваль оцінив рекламу пісенного конкурсу українських дизайнерів

Авторитетний міжнародний фестиваль реклами Каннські леви (Cannes Lions International Advertising Festival) нагородив українців за брендинг Євробачення 2017. Розробкою займалися українські Banda.agency і Republique, які отримали бронзову нагороду в категорії Desing Lions. Про це повідомив засновник агентства Павло Вржещ у коментарі The Village Україна.

В основу символіки Євробачення 2017, яке відбулося в Києві, було покладено традиційне українське намисто.

Фото: Шорт-лист (facebook.com/wearebanda)

"Я радий, що саме цей проект отримав нагороду. За 60 років Євробачення у конкурсу не було видатного дизайну. І те, що нам вдалося вперше зробити брендинг такого рівня для всесвітньо відомого бренду – це наша маленька гордість. І це лише зміцнює віру, що український креатив набагато крутіший і сміливіший, ніж ми всі звикли думати", – відзначив Вржещ.

Проект розробляла команда агенції разом з колегами з дизайн-студії Republique.

Скріншот поста (facebook.com/wearebanda)

Раніше повідомлялося, що "Донбас" Сергія Лозниці потрапив до конкурсної програми Мюнхенського кінофестивалю.

Що ви не знали про Нетту Барзілай (відео: STYLER.rbc.ua)

Євробачення 2019: Ізраїль можуть позбавити права проводити конкурс на своїй території "Я вам не Адель": Нетта Барзілай розповіла про свою кар'єру
Теги: Євробачення, украинцы, Евровидение 2017, Каннские Львы
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся