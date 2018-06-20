Українці отримали Каннського лева за брендинг Євробачення 2017 

Міжнародний фестиваль оцінив рекламу пісенного конкурсу українських дизайнерів

Авторитетний міжнародний фестиваль реклами Каннські леви (Cannes Lions International Advertising Festival) нагородив українців за брендинг Євробачення 2017. Розробкою займалися українські Banda.agency і Republique, які отримали бронзову нагороду в категорії Desing Lions. Про це повідомив засновник агентства Павло Вржещ у коментарі The Village Україна.

В основу символіки Євробачення 2017, яке відбулося в Києві, було покладено традиційне українське намисто.

Фото: Шорт-лист (facebook.com/wearebanda)

"Я радий, що саме цей проект отримав нагороду. За 60 років Євробачення у конкурсу не було видатного дизайну. І те, що нам вдалося вперше зробити брендинг такого рівня для всесвітньо відомого бренду – це наша маленька гордість. І це лише зміцнює віру, що український креатив набагато крутіший і сміливіший, ніж ми всі звикли думати", – відзначив Вржещ.

Проект розробляла команда агенції разом з колегами з дизайн-студії Republique.

Скріншот поста (facebook.com/wearebanda)

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