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"Классный образ": фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина удивила необычной фотосессией

STYLERЗвёзды        03.07.2018 - 21:07
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)
Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Юлия Санина попросила поклонников выбрать, какой образ самый красивый

Известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала лицом косметического бренда Mark в 2018 году, поразила новой эпатажной фотосессией. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Санина примерила четыре новых образа и удивила мастерством перевоплощения.

Каждый образ передает индивидуальность певицы.

На первом фото Юля предстала в образе брюнетки. На лице у певицы – необычно яркий макияж.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

На втором Санина позирует на фоне цветов. Распущенные волосы подчеркивают природную красоту певицы.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Остальные фото также демонстрируют оригинальность и необыкновенность Саниной и ее обаяние.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Певица попросила поклонников выбрать, какой образ самый красивый.

Скриншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Пользователи соцсети делились своим мнением по этому поводу.

"Классный образ"; "Ты всегда красивая, Юля"; "Безумно красивая"; "Все они замечательные. Наиболее понравились первые два", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/the_hardkiss)

"Юля, любим тебя как певицу и хорошего человека! Береги себя и своих близких, наслаждайся жизнью, дари нам новые хиты, творческого долголетия"; "Все образы красивы, только вот 3 фото вообще нетипичное, такой тебя не видела еще"; "Каждый образ бесподобный! Вау. Круто", - пишут поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/the_hardkiss)

Ранее сообщалось, что Юлия Санина рассказала о своем рационе и кулинарных способностях.

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