"Классный образ": фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина удивила необычной фотосессией

Юлия Санина попросила поклонников выбрать, какой образ самый красивый

Известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая стала лицом косметического бренда Mark в 2018 году, поразила новой эпатажной фотосессией. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Санина примерила четыре новых образа и удивила мастерством перевоплощения.

Каждый образ передает индивидуальность певицы.

На первом фото Юля предстала в образе брюнетки. На лице у певицы – необычно яркий макияж.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

На втором Санина позирует на фоне цветов. Распущенные волосы подчеркивают природную красоту певицы.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Остальные фото также демонстрируют оригинальность и необыкновенность Саниной и ее обаяние.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Певица попросила поклонников выбрать, какой образ самый красивый.

Скриншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Пользователи соцсети делились своим мнением по этому поводу.

"Классный образ"; "Ты всегда красивая, Юля"; "Безумно красивая"; "Все они замечательные. Наиболее понравились первые два", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/the_hardkiss)

"Юля, любим тебя как певицу и хорошего человека! Береги себя и своих близких, наслаждайся жизнью, дари нам новые хиты, творческого долголетия"; "Все образы красивы, только вот 3 фото вообще нетипичное, такой тебя не видела еще"; "Каждый образ бесподобный! Вау. Круто", - пишут поклонники певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/the_hardkiss)

Ранее сообщалось, что Юлия Санина рассказала о своем рационе и кулинарных способностях.

The Hardkiss: творческий путь