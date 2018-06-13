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"Кофе с молоком": тандем Леси Никитюк и Анны Седоковой восхитил сеть

STYLERЗвёзды        13.06.2018 - 13:00
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая и певица сделали яркое фото на память

Украинская телеведущая Леся Никитюк, ставшая популярной после съемок в тревел-шоу "Орел и Решка", опубликовала на своей Іnstagram-страничке общее фото с известной певицей Анной Седоковой. При этом отмечается, что Седокова стала одной из участниц развлекательной программы "Хто зверху?" на Новом канале, ведет которую Никитюк вместе с Сергеем Притулой.

Собственно, именно для съемок в этом шоу Седокова приехала в Киев – свой родной город. Однако в последние годы популярная певица активно строит карьеру и постоянно проживает в Москве.

"Мужская команда просила у нас с Аней Седоковой пощады! Пощадыыы не будет", - подписала совместный снимок Леся Никитюк, имея в виду съемку очередной части "Хто зверху?"

Леся Никитюк и Анна Седокова

Леся Никитюк и Анна Седокова (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При этом подписчики Никитюк отметили, что Леся и Аня – красотки.

"Господи, какая же Леся красивая! С годами все краше", - пишет egorova_katya_1987.

"Красавицы, такие утонченные, так держать", - отмечает borisov1984.

"Кофе с молоком:) Красавицы", - комментит flowers_bumaga.

Скриншот комментариев instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк Леся

Леся никитюк

Никитюк Леся

Украинская телеведущая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк поделилась забавным советом известного журналиста и ведущего кулинарного шоу Бориса Бурды. Так, Бурда лаконично и в шутливой форме ответил Никитюк, что же можно есть девушкам, чтобы не поправляться.

Анна Седокова: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua) 

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Теги: Анна Седокова, Леся Никитюк
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