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"Колоссальное удовольствие": Jamiroquai "зажгли" на фестивале BELIVE (фото, видео)

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 11:48
Jamiroquai в Киеве (фото: facebook.com/artem.galkin.ukr)
Jamiroquai в Киеве (фото: facebook.com/artem.galkin.ukr)

Британская группа Jamiroquai выступила в Киеве

Известная британская джаз-фанк-группа Jamiroquai выступила на фестивале BELIVE, который стартовал в Киеве 21 июня.

Выступление коллектива на НСК "Олимпийский" собрало десятки тысяч поклонников качественной музыки.

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Украинцы, которым посчастливилось побывать на этом действе, продолжают активно делиться фото и видео в социальных сетях.

Некоторые пользователи пишут, что "даже не думали, Jamiroquai это такие крутые ребята". Другие же отмечают, что благодаря Джей Кею и его команде "вспомнили молодость" и просто "получили колоссальное удовольствие".

Styler собрал самые яркие снимки и видеоролики с выступления Jamiroquai на фестивале BELIVE.

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (instagram.com/katikooo)

 

#kiev #olimpiiskii #belive #buitifullife#jamiroquai

A post shared by Юля Минерва (@iuliia_minerva) on

Jamiroquai на фестивале BELIVE (instagram.com/iuliia_minerva)

 

GOD, PLS SAVE JAY KAY Выжать из тебя максимальный фанк и свет! Выдать фееричные фитнес-движения! Окунуть уши в самую сладкую музыку! Я самый счастливый человек, потому что имею возможность окунутся в этот мир музыки @jamiroquaihq увидеть эти горящие глаза каждого музыканта, прочувствовать этот живой организм на сцене, когда кивка и взгляда достаточно, чтобы поменять весь музыкальный тон в секунду И как круто, когда в ноябре был Берлин, и я понимаю, что вчерашняя феерия бывает ещё идеальней Повторили классику, закрепили пройденный материал! А ещё правую руку теперь мыть нельзя, дядька Джей Кей пожал её и подарил свет @anna_grygorieva ты моя богиня и спонсор этого вип вида! #lovekills #jamiroquai #belivefest

A post shared by Любовь (@loves_kills) on

Jamiroquai на фестивале BELIVE (instagram.com/loves_kills)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/pomazanskaya)

Отметим, что сам фронтмен британской группы Джей Кей также поделился впечатлениями от украинской столицы.

"Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой удивительный мост, вы только посмотрите на него!" - говорит он на видео, снятом с балкона гостиницы, показывая панораму.

Напомним, за свою более чем 25-летнюю историю Jamiroquai выпустили 9 альбомов, получили множество музыкальных наград, включая "Грэмми" и MTV, а их пластинка "Travelling Without Moving" попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

Ранее Styler писал о том, что Джамала "оторвалась" на фестивале BELIVE.

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Теги: фестиваль, Олимпийский
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