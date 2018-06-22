"Колоссальное удовольствие": Jamiroquai "зажгли" на фестивале BELIVE (фото, видео)

Британская группа Jamiroquai выступила в Киеве

Известная британская джаз-фанк-группа Jamiroquai выступила на фестивале BELIVE, который стартовал в Киеве 21 июня.

Выступление коллектива на НСК "Олимпийский" собрало десятки тысяч поклонников качественной музыки.

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Украинцы, которым посчастливилось побывать на этом действе, продолжают активно делиться фото и видео в социальных сетях.

Некоторые пользователи пишут, что "даже не думали, Jamiroquai это такие крутые ребята". Другие же отмечают, что благодаря Джей Кею и его команде "вспомнили молодость" и просто "получили колоссальное удовольствие".

Styler собрал самые яркие снимки и видеоролики с выступления Jamiroquai на фестивале BELIVE.

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/belivefest)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (instagram.com/katikooo)

#kiev #olimpiiskii #belive #buitifullife#jamiroquai A post shared by Юля Минерва (@iuliia_minerva) on Jun 21, 2018 at 12:37pm PDT

Jamiroquai на фестивале BELIVE (instagram.com/iuliia_minerva)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (instagram.com/loves_kills)

Jamiroquai на фестивале BELIVE (фото: instagram.com/pomazanskaya)

Отметим, что сам фронтмен британской группы Джей Кей также поделился впечатлениями от украинской столицы.

"Какая прекрасная, могучая река. И все такое красивое. Какой удивительный мост, вы только посмотрите на него!" - говорит он на видео, снятом с балкона гостиницы, показывая панораму.

Напомним, за свою более чем 25-летнюю историю Jamiroquai выпустили 9 альбомов, получили множество музыкальных наград, включая "Грэмми" и MTV, а их пластинка "Travelling Without Moving" попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.

Ранее Styler писал о том, что Джамала "оторвалась" на фестивале BELIVE.

Что вы не знали о легендарном коллективе