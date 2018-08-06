Был в коме: знаменитый британский телеведущий потерял память после аварии

Фото: twitter.com/RichardHammond

Ведущий несколько раз попадал в ДТП

Знаменитый британский телеведущий, звезда популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Ричард Хаммонд потерял память. Об этом сообщает dailystar.co.uk.

По словам его коллеги – легендарного Джереми Кларксона, Ричард чудом избежал смерти в результате аварии, которая произошла еще в 2006 году. Однако спустя столько лет последствия полученных травм доставляют ему серьезные проблемы.

"У него большие проблемы с памятью. Вы можете сказать ему что-то, и через пять секунд это исчезнет из его головы. Он не может ничего запомнить, и все из-за повреждений мозга", - заявил Кларксон.

Фото: Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд и Джереми Кларксон (twitter.com/thegrandtour)

В издании сообщили, что после страшной аварии Хаммонд провел в коме две недели. ДТП произошло на скорости 288 миль в час в 2006 году.

Также отмечается, что во время съемок последней серии проекта Grand Tour 48-летний Хаммонд был за рулем спортивного электромобиля, который перевернулся и после загорелся.

Ведущий получил серьезные травмы, которые продолжают сказываться на его здоровье.

А в марте прошлого года ведущий на высокой скорости упал с мотоцикла, в результате чего потерял сознание. Авария произошла в Мозамбике в ходе съемок для программы Grand Tour, которую он ведет вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэйем. После падения ведущий пришел в себя и госпитализация не понадобилась.

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