Королева пляжа: Ольга Полякова показала стройные ноги

Певица восхитила откровенными снимками

Суперблондинка Ольга Полякова похвасталась длиной своих ног на пляжных фотографиях, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица Ольга Полякова, которая частенько балует своих поклонников фотографиями своей идеальной фигуры, вновь порадовала свежими снимками.

В этот раз 34-летняя певица продемонстрировала своим подписчикам идеально красивые ноги на пляже неизвестного курорта.

На одной из фотографий Полякова продемонстрировала только ноги.

Скриншот фото (instagram.com/polyakovamusic)

А на второй певица показала всю свою идеальную фигуру, облаченную только в ярко-желтый купальник.

Скриншот фото (instagram.com/polyakovamusic)

Фанаты Поляковой по достоинству оценили идеальные формы певицы и признали ее королевой пляжа. Кроме того, Олю сравнили с ядерной бомбой.

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Кстати, недавно Оля Полякова поразила подписчиков фото 18+.

Оля Полякова опубликовала черно-белое фото, на котором она сидит перед зеркалом, спиной к камере.

При этом кроме белья и изящной дамской шляпки на певице больше ничего нет. Судя по окружающим Полякову декорациям, находится она в гримерке.

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