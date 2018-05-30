"Крафтовая восьмерка": Притула показал, как празднует годовщину "Варьяты-шоу"

Артисты шоу отпраздновали годовщину

Известный украинский ведущий и волонтер Сергей Притула показал, как актеров из "Варьяты-шоу" поздравили в Карпатах. Артистам презентовали много бутылок крафтового пива и разместили их в виде праздничной восьмерки. Фотографию шоумен опубликовал на своей Facebook-странице.

"Я в принципе не люблю сюрпризов. Но когда вывозишь коллектив в Карпаты на тим-билдинг по случаю 8-летия "Варьяты-шоу", а тебя ждет такая крафтовая 8-ка, то становится приятно, что у нас есть коллега в Первой Частной Пивоварне, которые помнят о нашем празднике! Чуваки! Вы нас очень порадовали!!! Короче говоря, сегодня в Волосянке незапланированный фестиваль крафтового пива!!! С Днем Рождения нас! Смачного", - написал Притула.

Скриншот (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, что Притула рассказал, как относится к половому воспитанию в школах.

Чем впечатляет Сергей Притула