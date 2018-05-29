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Интервью

"Главное, чтобы это не были физруки и трудовики": Притула рассказал, как относится к половому воспитанию в школах

STYLERLIFE        29.05.2018 - 10:02
Сергей Притула (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Сергей Притула (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Ведущий высказался за серьезное отношение к преподаванию такого предмета в школах

Украинский ведущий и шоу-мен Сергей Притула больше за, нежели против введения в школах отдельного предмета или факультатива по теме полового воспитания подростков. Об этом известный телеведущий рассказал в интервью STYLER.

При этом отметим, что сейчас в Украине половое воспитание подростков в школах не выделяют в отдельный премет или курс, хотя такая дискуссия ведется уже немало лет. Сегодня подобные знания интегрированы в предмет "Основы здоровья" (изучают с 5 по 9 классы).

"На счет преподавания каких-то основ полового воспитания в школе, я вообще не против. Даже местами за. Потому что когда я еще учился в Збараже, одна моя одноклассница родила в 9 классе, другая – в 10-м, третья – в 11-ом. Это середина 90-х годов. Мне кажется, что сейчас дети еще дальше вперед ушли в реализации своих желаний. Думаю, если бы дети чуть ранее получали какую-то информацию о контрацептивах, о том, что есть венерические болезни и т.д., то они бы чуть больше думали головами, чтобы потом мама с папой не становились с молоду бабушками и дедушками", - поделился своим отношением к теме Сергей Притула.

Однако ведущий обращает внимание на важность правильного подхода к преподаванию основ полового воспитания со стороны образовательных учреждений.

"Но в чем еще штука. Мои коллеги рассказывали, что как-то в школах, где учатся их дети, ввели должность психолога. А исполнял ее трудовик на полставки. Ну то есть, мы прекрасно понимаем, как это все происходит! И если администрации школ обяжут в скором порядке организовать должность человека, ответственного за половое воспитание детей, то главное, чтобы это не были физруки и трудовики. А определенная когорта выпускников профильных институтов. Вот я за последний вариант. Пусть таким серьезным делом занимаются либо специалисты, либо родители", - подчеркивает Притула.

Сергей Притула

Телеведущий Нового канала Сергей Притула (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Относительно воспитания своего сина Дмитрия, которому в этом году исполняется 10 лет, то украинский телеведущий пока что не разговаривает с ним на подобные темы.

"Со своим малым я еще пока на эту тему не разговариваю, потому что когда мы смотрим телевизор и там вдруг дядя и тетя начинают целоваться, то малыш закрывает глаза, а в крайних случаях – вообще выходит из комнаты. Поэтому понимаю, что пока с ним рано поднимать такие темы. Хотя, конечно, мы общаемся о девочках, кто ему нравится, кому он нравится и т.д." – подытожил Сергей Притула.

Напомним, ранее Сергей Притула прокомментировал возможность пойти в политику.

По словам артиста, его довольно часто беспокоят с просьбами поддержать того или иного чиновника или возможного политического деятеля, однако Притула такие предложения отклоняет.

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