"Головне, щоб це не були фізруки і трудовики": Притула розповів, як ставиться до статевого виховання у школах

Ведучий висловився за серйозне ставлення до викладання подібного предмету у школах

Український ведучий та шоу-мен Сергій Притула більше за, ніж проти введення у школах окремого предмету чи факультативу по темі статевого виховання підлітків. Про це відомий телеведучий розповів у інтерв'ю STYLER.

При цьому зазначимо, ща наразі в Україні статеве виховання підлітків у школах не виокремлюють у окремий премет чи курс, хоча така дискусія точиться вже чимало років. Сьогодні подібні знання інртегровані до предмету "Основи здоров’я" (вивчають з 5 по 9 класи).

"На рахунок викладання якихось основ статевого виховання в школі, я взагалі не проти. Навіть місцями за. Тому що коли я ще вчився у Збаражі, одна моя однокласниця народила в 9 класі, інша – в 10-му, третя – в 11-му. Це середина 90-х років. Мені здається, що зараз діти ще далі вперед пішли у реалізації своїх бажань. Думаю, якби діти трохи раніше отримували якусь інформацію про контрацептиви, про те, що є венеричні хвороби і т.д., то вони б трохи більше думали головами, щоб потім мама з татом не ставали з молоду бабусями і дідусями", - поділився своїм ставленням до теми Сергій Притула.

Однак ведучий звертає увагу на важливість правильного підходу до викладання основ статевого виховання з боку освітніх закладів.

"Але в чому ще штука. Мої колеги розказували, що якось у школах, де навчаються їх діти, ввели посаду психолога. А виконував її трудовик на півставки. Ну тобто, ми чудово розуміємо, як воно все відбувається! І якщо адміністрації шкіл зобов'яжуть у швидкому порядку організувати посаду людини, відповідальної за статеве виховання дітей, то головне, щоб це не були фізруки і трудовики. А певна когорта випускників профільних інститутів. От я за останній варіант. Хай такою серйозною справою займаються або спеціалісти, або батьки", - підкреслює Притула.

Телеведучий Нового каналу Сергій Притула (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Щодо виховання свого сина Дмитра, якому в цьому році виконується 10 років, то український телеведучий поки що не торкається з ним подібних тем.

"Зі своїм малим я ще поки що на цю тему не розмовляю, тому що коли ми дивимося телевізор і там раптом дядя і тьотя починають цілуватися, то малий закриває очі, а в крайніх випадках – взагалі виходить з кімнати. Тому розумію, що поки що з ним зарано піднімати такі теми. Хоча, звичайно, ми спілкуємося про дівчаток, хто йому подобається, кому він подобається і т.д." – підсумував Сергій Притула.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула прокоментував можливість піти в політику.

За словами артиста, його доволі часто турбують з проханнями підтримати того чи іншого чиновника чи можливого політичного діяча, проте Притула такі пропозиції відхиляє.

Чим вражає Сергій Притула (відео: STYLER.rbc.ua)