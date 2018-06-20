"Красивая реклама для бездельников": Зеленский вызвал восторг у фанов в сети

Шоумен тяжело потренировался с канатами

Известный украинский комик и телеведущий, звезда студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, который уже длительное время тренируется в спортивном зале и хвастается поклонникам своими достижениями, поделился новой тренировкой. Соответствующие фото шоумен опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

"Тяжелое возвращение в "малый спорт". #доброеутро #физкультпривет", - написал шоумен.

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

"Удачи!" - написал один из пользователей сети.

"И зачем это надо в зале летом? Море, солнце, травы - лепота", - отметили в комментариях.

Снимки с тренировки Зеленского также прокомментировали в соцсети Instagram:

"Призывает всех заниматься спортом, красивая реклама для бездельников".

"Радует, что Володя, следит за своей внешностью. На его коллег из "95 квартала" уже смотреть печально. Ребята, займитесь собой…".

"Серьезный мужчина".

"Кто пробовал, тот знает, что это тяжело".

"Красавчик".

"Форма совершенствуется на глазах".

"Канаты - это тема! Кажется легко, но....".

"Володька, ты что, к бою с Кличко готовишься?".

"Ой, да, неделю пропустишь, потом пока втянешься, так тяжко".

"Трудяжка".

Скриншот поста (instagram.com/zelenskiy_official)

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

Ранее Зеленский впечатлил новым видео из спортзала.

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