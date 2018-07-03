"Красота требует боли": Приходько похвасталась новой татуировкой (фото, видео)

Приходько решила удивить фанов и сделала себе новое тату
Украинская певица Анастасия Приходько, известная своей патриотической позицией и поддержкой бойцов АТО, похвасталась новой татуировкой. Фото и видео процесса создания тату она опубликовала на своей странице в Facebook.
Фото: facebook.com/АнастасіяКостянтинівна
"Смешно но больно. Новая жизнь, новая татушка. @roman byazarty закрасит "my life" в пионы! Это были любимые цветы моего дедушки, также тюльпаны! Я их сильно люблю! Так что, когда мне дарят розы, я расстраиваюсь, потому что для меня этот цветок не красивый и колючий, а также быстро умирает, и это очень банально. Вот так", - написала певица.
Скриншот поста (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)
В СМИ сообщают, что на теле артистки больше 10 татуировок.
Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту информацию.
"Это ж больно", - удивилась Татьяна Примак.
"Ага! Зато потом красота на всю жизнь", - ответила Настя.
Некоторые фанаты певицы отметили, что это лишнее, а Настя красивая и без татуировок.
"Это не красит девушку и маму двух детей. Ты красивая и без тату!" - пишет Екатерина Жаронина.
Скриншот комментариев (facebook.com/АнастасіяКостянтинівна)
Ранее сообщалось, что Анастасия Приходько рассказала, какие люди попадались ей на жизненном пути.
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