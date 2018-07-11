"Красотища": Джамала показала, как с родными отдыхает в Турции (фото)

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала умилила сеть совместными фото с сестрой и мужем

Украинская певица Джамала отправилась со своими самыми близкими людьми на отдых в Турцию. При этом для незабываемого релакса исполнительница и ее родные выбрали зеленое побережье турецкого города Датча в провинции Мугла. Побережье полуострова омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным.

Недавно Джамала поделилась со своими instagram-подписчиками серией теплых фотографий с отдыха в Турции.

Джамала на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На фотографиях Джамала позирует на фоне гористой местности Датчи. Также певица показала уютные домики с характерной для этого региона архитектурой. И сделала несколько совместных фото со своим мужем и сестрой Эвелиной.

"Очень красивый день!" – лаконично подписала снимки Джамала.

Джамала с мужем Сеит-Бекиром и сестрой Эвелиной (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы поспешили пожелать своей любимице приятного отдыха. А также отметить, что Джамала выглядит отлично – отдохнувшей и очень счастливой.

"Очень красивый день и очень красивая Джа", - пишет nikita_luppov.

"Ваша сестра? Так похожи! Одно очарование", - отмечает irinabo5983.

"Такі хороші та позитивні фото. Чудовий краєвид, що самій захотілося побувати там", - признается viktoryakorytko.

"Божее, Джа, какая красивая. Восхищаюсь и вдохновляюсь", - пишет oksanaminnick.

"Очень красиво выглядишь", - признается nazar_05_00.

Джамала показала горизонты и архитектуру Турции (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала с родными (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним также, что Джамала отправилась на отдых вместе со своим маленьким сыном. Певица даже показала очень трогательное фото, как ее муж купает сына в море.

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