"Кинг-сайз" кровать и мини-бар: как Криштиану Роналду отдыхал во время ЧМ-2018

Португальский футболист гостил в стандартном номере, но спал на кровати размера "кинг-сайз"

Стали известны подробности проживания сборной Португалии в городе Саранск (Россия) во время Чемпионата Мира по футболу 2018. Команда игроков проживала в отеле "Меркурий", который находится в центре города.

При этом капитану сборной Криштиану Роналду предложили пожить в апартаментах класса "люкс", но он отказался, сообщает "Сегодня".

Футболист настоял на своем, отдав предпочтение стандартному одноместному номеру с кондиционером, мини-баром, телевизором с плоским экраном. Однако отмечается, что в номере была кровать размера "кинг-сайз". "Стандарт" Роналду располагался на шестом этаже отеля, а из окна открывался вид на одну из центральных магистралей города.

По имеющимся данным, стоимость выбранных Роналду апартаментов составляет 4300 рублей (примерно 1750 гривен).

Одновременно с португальской сборной в отеле проживали игроки из Японии. Японские футболисты якобы жаловались накануне матча с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018 на срабатывание сигнализации пожарной безопасности. В то же самое время распространились слухи о том, что иранские футбольные фанаты шумели под окнами отеля и мешали спать португальским футболистам, в частности и Криштиану Роналду.

В отеле не стали это детально комментировать:

"Подобное не могло произойти из-за совершенной системы звукоизоляции в номерах отеля. Тем более что Роналду жил на шестом этаже", - заверил управляющий гостиницы.

Вместе с тем были опровергнуты распространившиеся слухи о иранских болельщиках и португальских футболистах.

Напомним, что ранее бывший игрок бразильской сборной Роналдо сфотографировался с Владимиром Путиным на Красной площади.

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