"Крым наш": российский рок-музыкант заявил, что оккупированный полуостров принадлежит стране-агрессору

Фото: Гарик Сукачев (facebook.comGarik.su)

Сукачев не поддерживает позицию Андрея Макаревича по аннексированному Крыму. Также артист сказал, что на Майдане раздавали "американские булочки"

Некогда очень популярный рок-музыкант из России Гарик Сукачев заявил о том, что оккупированный Крым по праву принадлежит России, а также, что киевлянам на Майдане раздавали "американские булочки". Видео с этим скандальным заявлением было опубликовано в Twitter-аккаунте "Мысли президента". Интервью с Сукачевым было записано в рамках проекта "А поговорить?".

Музыкант также сообщил о том, что не поддерживает позицию Андрея Макаревича, который ранее открыто выразил свою позицию против аннексии Крыма. Фронтмен "Машины времени" выступал против этого.

"Крым наш! Мы за него триста лет воевали. Миллионы людей за него положили свою жизнь. Русских, украинцев, узбеков, татар – если говорить о Великой Отечественной. Это наша земля", — эмоционально подчеркнул российчкий музыкант в интервью.

Публикация со скандальным интервью Сукачева (twitter.com/Мысли президента)

Сукачев сделал выводы о том, что Майдан в Украине был спланирован и организован при помощи воздействия на людей "американскими булочками". По его словам такой "акт" был проведен с целью дальнейшего введения кораблей из флота НАТО в Севастополь.

"Как можно рассуждать о том, что "никто на нас не нападет"? Не понимать, что все время стояла одна и та же проблема. Любое украинское правительство постоянно шантажировало тем, что не даст нам севастопольские порты, которые арендовала Россия. Неужели непонятно, что то, что началось на Майдане с американскими булочками, означало то, что через месяц там будет стоять натовский флот", — добавил популярный в прошлом артист.

Кстати, ранее Андрей Макаревич раскритиковал российских музыкантов, участвующих в фестивале "Нашествие", а еще он пояснил свои слова о покупке Россией Крыма. В то же время один известный журналист раскритиковал лидера группы "Машина времени" за его высказывание о Крыме.

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