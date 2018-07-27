"Нельзя продавать людей": известный журналист раскритиковал Макаревича за его слова о Крыме

Фото: Андрей Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Он отметил, что все равно уважает музыканта

Известный крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев раскритиковал скандальное заявление российского музыканта Андрея Макаревича о покупке РФ Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я уважал и уважаю Андрея Макаревича, который всегда был против оккупации Крыма. Он — один из лучших людей в нынешней омерзительной России. Но они там сейчас живут в своем мире, в том числе Андрей Вадимович. Поэтому мне есть, что сказать ему и другим ещё не конченым русским", - написал он.

Муждабаев отметил, что подобное предложение напоминает "этический холокост".

"Представить, чтобы нечто такое в свое время сказал бы Сахаров, — невозможно. А они обсуждают саму такую возможность, считая это порядочным. Для меня же это — проявление российского расизма в широком смысле этого слова. Говорить о Крыме, "не замечая" крымских татар, примерно так же прилично, как об Израиле без евреев. Такой этический холокост", - считает журналист.

"Увы, но абсолютно дикий, пещерный "меркантильный вопрос" о Крыме поднимается уже не в первый раз. Но человеку не из пещеры здесь по сути нечего комментировать. Что значит "купить Крым"? А крымские татары — их тоже купить как крепостных? Нельзя говорить о Крыме как о вещи. Крым — это Родина крымских татар. Нельзя продавать людей", - добавил.

Журналист отметил, что подобные пропагандистские "вбросы" прочно поселяются в головах людей.

"Как раковая опухоль, она даст метастазы в общественном сознании, люди к ней привыкнут, и в дальнейшем будут не возражать, а всего лишь торговаться. На предложение так или иначе "продать маму" нужно отвечать не уточняющими вопросами, даже не возмущаться, а с лестницы спускать", - резюмировал Муждабаев.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Кстати, Макаревич объяснил свои слова о покупке Россией Крыма.

Накануне музыкант заявил, что если РФ был необходим Крым, то она могла найти другие способы для его получения.

"Украсть – плохо, а купить – хорошо", – сказал артист.

Андрей Макаревич добавил, что РФ должна была возвращать себе полуостров мирным путем.

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