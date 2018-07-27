"Не можна продавати людей": відомий журналіст розкритикував Макаревича за його слова про Крим

Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Він зазначив, що все одно поважає музиканта

Відомий кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаев розкритикував скандальну заяву російського музиканта Андрія Макаревича про покупку РФ Криму. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я поважав і поважаю Андрія Макаревича, який завжди був проти окупації Криму. Він - один з кращих людей в нинішній огидною Росії. Але вони там зараз живуть в своєму світі, в тому числі Андрій Вадимович. Тому мені є, що сказати йому та іншим ще не кінченим російським", - написав він.

Муждабаев зазначив, що подібна пропозиція нагадує "етичний холокост".

"Уявити, щоб щось таке свого часу сказав би Сахаров, - неможливо. А вони обговорюють саму таку можливість, вважаючи це порядним. Для мене ж це - прояв російського расизму в широкому сенсі цього слова. Говорити про Крим, "не помічаючи" кримських татар, приблизно так само пристойно, як про Ізраїль без євреїв. Такий етичний холокост", - вважає журналіст.

"На жаль, але абсолютно дике, печерне "меркантильне питання" про Крим піднімається вже не в перший раз. Але людині не з печери тут по суті нічого коментувати. Що значить "купити Крим"? А кримські татари - їх теж купити як кріпаків? Не можна говорити про Крим як про речі. Крим - це Батьківщина кримських татар. Не можна продавати людей", - додав.

Журналіст зазначив, що подібні пропагандистські "вкидання" міцно поселяються в головах людей.

"Як ракова пухлина, вона дасть метастази в суспільній свідомості, люди до неї звикнуть, і в подальшому будуть не заперечувати, а всього лише торгуватися. На пропозицію так чи інакше" продати маму "потрібно відповідати не уточнюючими запитаннями, навіть не обурюватися, а з сходи спускати", - резюмував Муждабаев.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

До речі, Макаревич пояснив свої слова про купівлю Росією Криму.

Напередодні музикант заявив, що якщо РФ був необхідний Крим, то вона могла знайти інші способи для його отримання.

"Вкрасти - погано, а купити - добре", - сказав артист.

Андрій Макаревич додав, що РФ повинна була повертати собі півострів мирним шляхом.

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