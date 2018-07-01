Такую информацию опубликовала коллега Собчак

Известную российскую телеведущую Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Об этом сообщает издание СтарХит со ссылкой на подругу Собчак, Мишаню, жену рэпера Dino MC.

Известную российскую телеведущую, светскую львицу и экс-кандидата в президенты РФ Ксению Собчак заподозрили во второй беременности.

Причиной таких слухов стал комментарий ее коллеги Мишани под фотографиями с вечеринки журнала FB, на которой присутствовали обе женщины. Мишаня ответила на вопрос о беременности Собчак утвердительно.

Скриншот фото (instagram.com/mishanyalife)

Скриншот комментариев (instagram.com/mishanyalife)

Сама Ксения Собчак пока не прокомментировала данную информацию. Слухи о пополнении в ее семье ходят достаточно регулярно.

У Ксении Собчак и ее мужа, Максима Виторгана уже есть сын Платон, который родился осенью 2016 года. До рождения сын, Ксения вела активный образ жизни и посещала мероприятия.

Отметим, что в последнее время Ксения Собчак выбирает для светских мероприятий платья свободного покроя.

Скриншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

А совсем недавно телеведущая опубликовала снимок из фотосессии для журнала Vogue Russia.

Скриншот фото (instagram.com/xenia_sobchak)

Кстати, Собчак вместе с Звягинцевым и Познером попросили Путина о помиловании Сенцова.

Деятели российской культуры выступили с обращением к Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Текст обращения был опубликован на сайте "Эхо Москвы".

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