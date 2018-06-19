"Человек умирает": Собчак, Звягинцев и Познер просят Путина о помиловании Сенцова

Деятели культуры обратились к президенту РФ

Деятели российской культуры выступили с обращением к Владимиру Путину о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. Текст обращения был опубликован на сайте "Эхо Москвы".

"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим вас", - сказано в тексте обращения.

Обращение к президенту РФ подписал ряд деятелей культуры, среди которых актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

Скриншот (echo.msk.ru)

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов незаконно удерживается в российской тюрьме. Его приговорили к 20 годам заключения. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех политзаключенных в РФ.

Ранее стало известно, что в центре Москвы задержали актеров за акцию в поддержку Сенцова.

Акция проходила в понедельник, 18 июня. Актеры раздавали листовки на английском, испанском и русском языках и призывали иностранных болельщиков поддержать Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один в поле воин