"Людина вмирає": Собчак, Звягінцев і Познер просять Путіна про помилування Сенцова

Діячі культури звернулися до президента РФ

Діячі російської культури виступили зі зверненням до Володимира Путіна про помилування українського політв'язня Олега Сенцова. Текст звернення був опублікованій на сайті "Ехо Москви".

"Шановний Володимире Володимировичу! Людина вмирає. Ми не думаємо, что вина його настолько велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий ічесний у своих переконаний - його безстрокове голодування це доводить. Необхідно прявити милосердя, щоб врятувати людське життя. Нам треба пом'якшувати політичний клімат в країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо вас", - сказано в тексті звернення.

Звернення до президента РФ подписал ряд діячів культури, среди якіх актриса Чулпан Хаматова, режисери Костянтин Бронзит, Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Юрій Норштейн, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровській, Олексій Учитель, Олексій Федорченко, телеведучі Володимир Познер та Ксенія Собчак, голова "Роскіно "Катерина Мцітурідзе.

Скріншот (echo.msk.ru)

Нагадаємо, что український режисер Олег Сенцов незаконно утрімується в російській в'язниці. Его засудили до 20 років ув'язнення. 14 травня Сенцов оголосів безстрокове голодування з Вимогами відпустіті всех політв'язнів в РФ.

Ранее стало відомо, що в центрі Москви затримали акторів за акцію на підтрімку Сенцова.

Акція проходила в понеділок, 18 червня. Актори роздавалі листівки англійською, іспанською та російською мовами и закликали іноземних уболівальніків підтримати Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Один в полі воїн