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В центре Москвы задержали актеров за акцию в поддержку Сенцова (видео)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 14:22

Артисты вышли на улицу поддержать политзаключенного

В центре Москвы задержали актеров "Teaтра.doc", которые вышли на акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцов. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.

"В центре Москвы задержали актрису "Teaтра.doc" Марию Чупринскую, актера "Teaтра.doc" Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу листовок в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова", - сказано в подписи к ролику.

Видео: В Москве задержали актеров из-за акции в поддержку Сенцова (youtube.com/novayagazeta)

Акция проходила в понедельник, 18 июня. Актеры раздавали листовки на английском, испанском и русском языках и призывали иностранных болельщиков поддержать Олега Сенцова.

Задержанных продержали в ОВД несколько часов, составили протоколы по статье о нарушении порядка проведения акции и отпустили. 

Напомним, что Олега Сенцова незаконно удерживают в российской тюрьме. Его приговорили к 20 годам заключения. Сейчас он находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он начал голодовку с требованием освободить всех политзаключенных.

Ранее российский журналист заявил о возможном освобождении Сенцова.

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Теги: москва, акция, Олег Сенцов
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