У центрі Москви затримали акторів за акцію в підтримку Сенцова (відео)

Артисти вийшли на вулицю підтримати політв'язня

У центрі Москви затримали акторів "Teaтра.doc", які вийшли на акцію в підтримку українського політв'язня Олега Сенцов. Відповідне відео було опубліковано в YouTube.

"У центрі Москви затримали актрису "Teaтра.doc" Марію Чупринську, актора "Teaтра.doc" Григорія Гандлевського, художницю Алісу Сафіну і активістку Наталію Савоськіну за роздачу листівок на підтримку засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова", - сказано в підписі до ролика .

Відео: У Москві затримали акторів через акцію на підтримку Сенцова (youtube.com/novayagazeta)

Акція проходила в понеділок, 18 червня. Актори роздавали листівки англійською, іспанською та російською мовами і закликали іноземних уболівальників підтримати Олега Сенцова.

Затриманих протримали в ОВС кілька годин, склали протоколи за статтею про порушення порядку проведення акції і відпустили.

Нагадаємо, що Олега Сенцова незаконно утримують в російській в'язниці. Його засудили до 20 років ув'язнення. Зараз він знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів.

Раніше російський журналіст заявив про можливе звільнення Сенцова.

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