"Лица не узнать": Могилевская сразила поклонников внешним видом (фото)

Фанаты заметили изменения в лице певицы

Поклонники известной украинской певицы Натальи Могилевской заметили неприятные изменения на лице исполнительницы, и не постеснялись упрекнуть ее этим. Соответствующее фото певица разместила на своей странице в Instagram.

"Всем хорошего вторника. Могилевская, с любовью", - подписала она снимок.

Следует уточнить, что сам кадр являет собой селфи, сделанное при помощи зеркального отражения. Поклонники певицы поспешили упрекнуть ее за не "идеальный" внешний вид.

Фото: наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Постарела. Это видимо климакс. После него женщина стареет молниеносно. Жаль, что так и не смогла стать матерью. Сколько ей лет? Может, ей еще реально усыновить ребенка?" – сказал юзер Аннушка Павлова.

"Морщин много", - сказал пользователь vip_akkerman.

В то же время другая часть поклонников "рассыпалась" в комплиментах Могилевской.

"Вы достойный пример того, что пронимая себя и свой возраст, можно выглядеть шикарно. Красиво, сексуально, но не вульгарно", - сказала пользователь Елена Башкирова.

"Очень красивая и утонченная. Наталя обворожительная, как всегда", - подчеркнула юзер Екатерина Кожур.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, известная украинская певица Наталья Могилевская неприятно удивила поклонников своим внешним видом.

"Бежевое платье решила не брать. А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?". – подписан снимок.

Следует уточнить, что фанаты Могилевской обратили внимание не на одежду женщины, а на ее заметно изменившийся внешний вид.

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