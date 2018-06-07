В Лондоне Оля Полякова получила престижную награду от британского канала (фото)

Необычный образ украинской звезды удивил даже британцев

Известная украинская певица Оля Полякова получила награду британского канала ВВС.

Фото: Оля Полякова и Степан Мисюрка (facebook.com 1plus1.ua)

Сообщается, что 6 июня в Лондоне на креативной встрече BBC Studios участники украинского проекта "Танці з зірками" (1+1) Оля Полякова и хореограф Степан Мисюрка получили специальную награду за "Неожиданную пару и номер".

Фото: Награда (facebook.com 1plus1.ua)

Они исполнили в образах Мэрилин Монро и Дональда Трампа под песню Тома Джонса "Sexbomb".

Фото: Оля Полякова и Степан Мисюрка (facebook.com 1plus1.ua)

Неожиданный номер с Поляковой в роли секс-символа 50-х годов запомнился зрителям не только благодаря зажигательному ча-ча-ча, но и страстным поцелуем с самым строгим судьей шоу Катериной Кухар.

Фото: Оля Полякова (facebook.com 1plus1.ua)

Ранее сообщалось, что Оля Полякова представила новый зажигательный клип.

После завершения активной фазы концертного графика Оли Поляковой, поп-дива традиционно отрывает летний сезон громкой премьерой. Новый трек "Королева ночи" выполнен в стиле последних хитов певицы, а клип пародирует эстетику 90-х годов.

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