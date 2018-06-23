"Лучший из людей": как звезды поздравили Валерия Меладзе с днем рождения

Валерий Меладзе празднует 53-летие

Валерий Меладзе, популярный поп-исполнитель празднует свой 53-й день рождения. Многие звезды, включая его родных и близких, поздравили артиста не только вживую, но и в соцсетях. Поздравления опубликованы в социальных сетях.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, нынешняя супруга Валерия Меладзе одной из первых поздравила артиста с торжественным днем. Она опубликовала совместный снимок с певцом.

Фото: (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"С днем рождения", — лаконично подписала она.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/albinadzhanabaeva

Также, с 53-летием артиста поздравила Вера Брежнева, жена его брата, Константина Меладзе и также бывшая участница группы "ВИА Гра". Девушка сказала, что Валерий Меладзе является ее любимым артистом.

"Сегодня день рождения у очень хорошего человека и любимого артиста - Валерия Меладзе", — написала исполнительница.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ververa

Фото: (instagram.com/ververa)

Также Меладзе поздравила российская радиостанция "Новое радио".

"С Днем рождения, Валерий Меладзе! Спасибо за творчество. Кстати, на картине тоже Валерий!" – говорится в подписи к фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/newradio.ru

Фото: (instagram.com/newradio.ru)

Кроме того, поздравления Валерий Меладзе также получил от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Деятель культуры опубликовал снимок артиста и поздравил его в подписи к фото.

"Сегодня у одного замечательного парня День рождения. Дорогой @meladze.ru Валера, от всей души поздравляем тебя. Желаем гармонии, красоты как в музыке, так и в жизни", — написал он.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/prigozhin_iosif

Фото: (instagram.com/prigozhin_iosif)

Поздравление с личнім праздником также было опубликовано в официальной фан-группе исполнителя.

"Сегодня свой день рождения празднует Валерий Меладзе! Прекрасный человек, талантливый певец, красивый элегантный мужчина, с добрым и отзывчивым сердцем, и самой очаровательной улыбкой! Для нас это большое событие! От всей души поздравляем Валерия с праздником, и желаем оставаться таким же жизнерадостным, светлым, мудрым и искренним. Продолжать дарить всем самые яркие эмоции своими песнями. Желаем здоровья Вам и Вашей семье, радости в глазах, которую будут дарить Вам близкие люди, чистой и безусловной любви, преданности и уважения поклонников. С днем рождения, Валерий!", — говорится в публикации.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/meladzemusic

Фото: (instagram.com/meladzemusic)

Напомним, что недавно бывшая участница группы "ВИА Гра" и супруга Валерия Меладзе взбудоражила фанатов новыми пикантными снимками. Их певица разместила на своей странице в Instagram.

Видео: (video.rbc.ua)