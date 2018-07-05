"Люди вставали, когда слышали украинскую песню": продюсер LOBODA объяснила концерты в России

Продюсер певицы также рассказала о том, почему сейчас нет выступлений в Украине

Продюсер популярной украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала о том, почему они дают концерты в России, а также о причинах популярности звезды в своем интервью изданию karabas.live.

"Я поняла, что нет смысла что-то доказывать, когда тебя атакуют со всех сторон. Нет смысла говорить, что это артист, который всю свою жизнь борется за расширение аудитории. И на концерте которого в Санкт-Петербурге люди вставали, когда слышали украинскую песню "Облиш"", - сказала продюсер.

На вопрос о том, что думает девушка по поводу намерения страны ввести санкции против украинцев, гастролирующих в РФ, она ответила: " Вообще не интересно. Пусть делают, что хотят. Пусть запрещают въезд в страну, врубают налоги. Этим занимаются люди, которые демонстрируют свою профессиональную несостоятельность. Если это часть грязной акции по привлечению внимания к себе, то ок. Но если это серьезно, то я знаю, что им сказать: "Артисты платят налоги с того, что зарабатывают. А вы, ребята, платите?".

Фото: Нателла Крапивина (instagram.com/natellakrapivina)

Также Нателла рассказала о том, почему сейчас нет выступлений в Украине. "Недавно звонили из компании, у которой в центре Киева открытое мероприятие в рамках запуска новой продукции. Готовы были идти на любые условия и дать Светлане охрану. Я объяснила: "Мы не за Свету боимся. У нее тут дом, это ее страна. Мы волнуемся за наших поклонников". В общем, приходится отказываться. Жаль, но мне не удалось удержать баланс и контролировать ситуацию", - объяснила продюсер.

Девушка рассказала, что одна из главных причин популярности Светланы в том, что она в тему одиночества вплела правильные мотивы и показала, что одиночество – это тоже выбор, свобода и ступень к самому себе. "Мне кажется, это помогает женщинам. Они часто не понимают, что лучше быть одной, чем вместе с кем придется", - сказала Нателла.

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