Маленькая украинка выиграла в международном вокальном конкурсе

Девочке всего семь лет

Маленькая украинка Настя Мартинюк получила первое место на международном вокальном конкурсе Baltic Voice. Об этом сообщила продюсер Алена Мозговая на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Настя Мартинюк (facebook.com/nel.vol)

Международный вокальный конкурс Baltic Voice проходил в Литве, с 19 по 23 июня. Проводится этот конкурс уже шестой год подряд. Участвуют в нем дети и подростки из многих стран мира, а основная его цель – показать молодому поколению музыкальную и танцевальную культуру различных народов и доказать, что искусство –это большая сила, которая может объединить различные народы.

Известно, что 7-летняя Настя Мартинюк участвовала в конкурсе уже дважды, а в этом году она завоевала первое место.

Настя - киевлянка, воспитывается в многодетной семье, поет с трех лет. Лауретат многих детских фестивалей и конкурсов. В 2016 году стала самой младшей участницей памятного концерта Николая Мозгового.

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