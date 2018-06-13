"Это было совершенно": украинская команда произвела фурор на американском талант-шоу (видео)

Она прошла в следующий тур
Украинская команда покорила жюри талант-шоу America’s Got Talent. Об этом сообщает "Новое время".
Судьи 13-го сезона шоу отметили оригинальность номера, актуальность тематики и использования технологий.
"Увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - добавил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.
По сюжету номера, герой попадает в виртуальную реальность и начинает путешествие, которое вскоре превращается в гонку на выживание.
Видео: Украинцы на американском талант-шоу (youtube.com/America's Got Talent)
Над номером украинском работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.
"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями", - отметил исполнитель номера и его режиссер-постановщик Константин Томильченко.
Воплощением визуальной части выступления занималась украинская студия Front Pictures. Мир вокруг героя создали с помощью голографической видеопроекции.
Напомним, как 45-летняя украинка покорила своим пением талант-шоу в Португалии.
Во время своего выступления на португальском шоу Майя спела "Адажио соль минор", широко известное как "Адажио Альбинони". Ее пение настолько поразило жюри конкурса, 45-летняя украинка получила три "да".
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