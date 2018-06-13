"Это было совершенно": украинская команда произвела фурор на американском талант-шоу (видео)

Она прошла в следующий тур

Украинская команда покорила жюри талант-шоу America’s Got Talent. Об этом сообщает "Новое время".

Судьи 13-го сезона шоу отметили оригинальность номера, актуальность тематики и использования технологий.

"Увлекательно видеть вещи, которых мы на самом деле никогда раньше не видели. Это как путешествие в будущее. Это было совершенно", - добавил продюсер шоу и один из жюри Саймон Коуэлл.

По сюжету номера, герой попадает в виртуальную реальность и начинает путешествие, которое вскоре превращается в гонку на выживание.

Видео: Украинцы на американском талант-шоу (youtube.com/America's Got Talent)

Над номером украинском работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.

"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями", - отметил исполнитель номера и его режиссер-постановщик Константин Томильченко.

Воплощением визуальной части выступления занималась украинская студия Front Pictures. Мир вокруг героя создали с помощью голографической видеопроекции.

Напомним, как 45-летняя украинка покорила своим пением талант-шоу в Португалии.

Во время своего выступления на португальском шоу Майя спела "Адажио соль минор", широко известное как "Адажио Альбинони". Ее пение настолько поразило жюри конкурса, 45-летняя украинка получила три "да".

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре