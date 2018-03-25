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45-летняя украинка покорила своим пением талант-шоу в Португалии

STYLERLIFE        25.03.2018 - 12:27
Фото: талант-шоу (facebook.com/GotTalentPortugal)
Фото: талант-шоу (facebook.com/GotTalentPortugal)

Португальский музыкальный критик был растроган пением женщины

Украинка Майя Рудь прошла отбор на шоу талантов Got Talent Portugal 2018. 45-летняя женщина более 15 лет живет в Португалии и сама воспитывает двоих дочерей. Об этом сообщает Global Ukraine.

Во время своего выступления на португальском шоу Майя спела "Адажио соль минор", широко известное как "Адажио Альбинони". Ее пение настолько поразило жюри конкурса, 45-летняя украинка получила три "да".

"В вашем пении чрезвычайная искренность", - сказал после ее выступления португальский музыкальный критик Мануэль Моура дус Сантос.

Украинка покорила португальское талант-шоу (видео: youtube.com/GOT TALENT PORTUGAL)

Напомним, украинский скрипач-виртуоз, финалист шоу "Україна має талант" 2010-го года Александр Божик покорил шоу талантов в Польше.

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Теги: талант-шоу
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